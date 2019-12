Comissão de Direitos Humanos promove debate sobre a violência no Brasil

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) promove nesta segunda-feira (9) audiência pública sobre a violência no Brasil. O intuito da audiência é debater a defesa dos segmentos mais vulneráveis da população, diante dos fatos ocorridos na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, no dia 1º de dezembro, em que nove jovens e adolescentes foram mortos numa ação da Polícia Militar durante uma festa de funk. A audiência atende ao requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS), que preside a comissão.

Foram convidados para o debate o coordenador geral da Área de População em Situação de Risco do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Carlos Alberto Ricardo Junior; o pesquisador do Observatório Racial do Distrito Federal, Denys Resende; o diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+, Toni Reis; o representante da Frente Favela, Derson Maia; e representantes do Ministério da Justiça, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penitenciários.

A reunião está marcada para acontecer às 8h30 na sala 6 da Ala Senador Nilo Coelho e será realizada em caráter interativo, ou seja, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazer pelo Portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania ou pelo número 0800 61 2211 do Alô Senado.