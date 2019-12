Comissão da Câmara debate políticas em prol de alunos universitários com deficiência

Os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizam audiência pública nesta quinta-feira (5) para debater as condições dos estudantes com deficiência nas redes de ensino, principalmente nas universidades.

“Queremos analisar e avaliar as políticas adotadas nas instituições para garantir o apoio e recursos visando a sua permanência na universidade, em igualdade de condições com os demais estudantes”, explica o deputado Denis Bezerra (PSB-CE), que solicitou a audiência pública.

Foram convidados:

– o ministro da Educação, Abraham Weintraub;

– a estudante da Universidade de Brasília Isabela Fialho;

– a coordenadora da Coordenação de Apoio às Pessoas com Deficiência (PPNE) da Universidade de Brasília, Thais Imperatori;

– o estudante da Universidade de Brasília Samuel Chaves da Silva;

– a integrante da Associação Brasileira para Ação por Direitos da Pessoa com Autismo Rita Louzeiro.

A audiência será interativa ocorrerá às 9 horas no plenário 13.