Comércio de Campina Grande terá horário diferente neste fim de ano

Os estabelecimentos comerciais de Campina Grande funcionarão em horário diferenciado neste final de ano.

De acordo com a CDL, durante a semana (segunda a sexta) as lojas do centro da cidade vão abrir às 8h e fecharão às 19h. Aos sábados o horário será de 8h às 16h.

Esse horário deve valer até o dia 23. No dia 24, parte das lojas fecha às 12h, já no dia 25 não haverá funcionamento do comércio.

A expectativa é que a maioria das lojas esteja nesse novo horário a partir de segunda-feira.