Começa nesta terça a campanha Natal de Prêmios Raspe e Ganhe em Campina

A Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Campina Grande lança nesta quinta-feira (12) a campanha “NATAL DE PRÊMIOS, RASPE E GANHE”.

A ação promocional acontece de 12 de dezembro de 2019 a 02 de janeiro de 2020 e conta com a participação de mais de 300 estabelecimentos comerciais instalados no Centro e bairros de Campina Grande, shoppings e nas cidades circunvizinhas.

Desta vez com a novidade dos cupons raspáveis como parte de uma grandiosa ação, que tem o objetivo de fortalecer a economia e incentivar o consumidor a comprar no comércio local na época mais esperada do ano.

Como funciona? A cada R$ 50,00 em compras o consumidor irá receber um cupom raspável e poderá ganhar instantaneamente vales-compras de R$100,00 a R$500,00. O valor da premiação poderá ser utilizado em compras nas lojas participantes da promoção.

Estando o cupom premiado ou não, o consumidor deverá preenchê-lo para concorrer ao sorteio de um carro 0 km, que deverá ocorrer no dia 08 de janeiro de 2020.

Horário especial – Para oferecer maior comodidade aos consumidores, a CDL Campina Grande está convidando os lojistas a aderirem ao horário especial de fim de ano.

A proposta apresentada é que o horário de funcionamento das lojas seja ampliado para estimular as vendas, incluindo os finais de semana. Assim, as lojas deverão abrir das 08h às 19 horas durante a semana e nos sábados até às 16 horas.

Varejo projeta crescimento de 5% – Com a retomada do crescimento do varejo e o pagamento do 13º salário aos trabalhadores, a expectativa CDL é de que as vendas de final de ano aumentem em média até 5% comparado com o mesmo período de 2018.

“Quando o varejo apresenta números positivos isso quer dizer que a economia começa a dar sinais claros de recuperação”, disse Artur Bolinha, presidente da CDL.