Comandante da PM garante segurança reforçada neste final de ano, em Campina

Em entrevista concedida à rádio Caturité FM, nesta quinta-feira, 19, o Comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Rogério Damasceno, falou sobre as ações voltadas para a segurança, na cidade de Campina Grande.

Na entrevista, o Tenente Coronel afirmou que a chegada do período das festas natalinas e, consequentemente, maior movimentação na cidade, a Polícia Militar vem realizando um trabalho mais específico para a população.

– A polícia militar sempre tem um trabalho diferenciado nos finais de ano, tendo em vista as festas de final de ano e, também pelo recebimento do 13º salário. Esse trabalho é feito mais especificamente pelo 10º Batalhão, que teve um incremento no policiamento, na malha central de Campina Grande, que vem surtindo resultados visíveis- explicou.

Além disso, o comandante da PM ainda falou sobre a diminuição de homicídios na Rainha da Borborema.

– Nós conseguimos, através do programa “Paraíba Unida pela Paz”, fazer uma redução de quase 47% no número de homicídios na cidade. Não só conseguimos reduzir o número de homicídios, mas também reduzimos a quantidades de crimes patrimoniais- afirmou.