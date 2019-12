Com plantio, programa Minha Árvore encerra atividades de 2019 no Parque da Liberdade

Com o plantio de árvores no Bosque da Caatinga (Parque da Liberdade), que receberá o nome do saudoso jornalista William Monteiro, foram encerradas no último sábado, 21, as atividades do Programa Minha Árvore, da Prefeitura de Campina Grande.

O Programa é executado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e, nos últimos cinco anos, já plantou 47 mil mudas de árvores.

De acordo com a coordenadora de Meio Ambiente da Prefeitura de Campina Grande, Denise de Sena, a ação no Bosque da Caatinga foi desenvolvida em parceria com a Uninassau – Fórum de Meio Ambiente de Campina e recebeu o apoio de estudantes e professores do curso de Pedagogia.

Denise de Sena informou ainda que foram plantadas, no Bosque da Caatinga, 100 mudas de árvores. Por meio do Programa, também serão confeccionadas placas, com os nomes de todos os que participaram do plantio e com os nomes das espécies.

Neste mês, o Programa Minha Árvore fez o plantio de mudas em algumas comunidades e entidades de Campina Grande, a exemplo da Escola Estadual Raul Córdula, nos bairros do Cruzeiro e no Pedregal.

Após o recesso do final de ano, as atividades do Programa Minha Árvore serão retomadas em janeiro do próximo ano.

​”Em janeiro vamos iniciar o plantio de mudas nas escolas e creches do conjunto habitacional Aluízio Campos. Com o apoio da equipe da Seplan, nós vamos fazer a pesquisa de campo com os moradores”, declarou Denise de Sena.