Com operação “Papai Noel”, Imeq fiscaliza lojas de Campina Grande

O superintendente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba (Imeq-PB), Arthur Galdino, falou nesta quinta-feira (12) sobre as ações da entidade na fiscalização de produtos comumente vendidos nas compras de final de ano.

Em entrevista concedida à rádio Caturité, Arthur Galdino explicou que uma operação denominada de “Papai Noel”, em alusão às festas natalinas, tem fiscalizado diversos estabelecimentos no comércio de Campina Grande.

– Essa operação teve início dia 9 de dezembro, e vai até dia 13 deste mês. Ela foi deflagrada pelo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e é uma operação a nível nacional e denominada de “Papai Noel” – explicou.

Além disso, o superintendente concedeu mais explicações sobre quais os produtos comercializados que receberão uma maior atenção por parte do Imeq.

– Nós vamos fiscalizar para garantir que o consumidor não seja lesado, tanto na parte de qualidade, como na parte de segurança destes produtos. Os itens que nós vamos fiscalizar são os brinquedos em geral, as luminárias piscas, as mangueiras de LED, e as bicicletas infantis – ressaltou.