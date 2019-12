Com decoração iluminada, Shopping Luíza Motta realiza vasta programação natalina

Dezembro chegou e o espírito natalino já toma conta da cidade de Campina Grande.

E um dos shoppings mais tradicionais da cidade, o Luíza Motta, não ficou de fora da magia do Natal e organizou uma vasta programação para este mês de dezembro.

A decoração natalina já está montada – para deixar o clima de Natal ainda mais especial – com direito a muitas luzes, árvore, guirlandas e, claro, o Papai Noel.

A programação agrada a todos os gostos e é perfeita para alegrar os finais de semana das famílias campinenses, que querem aproveitar o clima natalino com paz e tranquilidade.

Em todos os fins de semana haverão shows de voz e violão, cantatas e apresentações de corais, além da presença do “bom velhinho”, que estará alegrando a criançada de sexta a domingo.

Além disso, a campanha “Natal Premiado do Shopping Luíza Motta” está a todo vapor.

A cada R$30,00 em compras realizadas no Luíza Motta, o consumidor recebe um cupom e deposita na urna que está no ‘Fashion Mall’, onde estará concorrendo a três vouchers no valor de R$1000,00.

O sorteio será realizado no dia 04 de janeiro de 2020.

Confira a programação completa:

07/12 – Voz e violão a partir do meio-dia [todos os fins de semana, no mesmo horário]

13/12 – Apresentação Musical do Coral da Apae às 18h30

14/12 – Hadassa Costa – Ballet às 17h

15/12 – Medicina Chinesa

18/12 – IAB CANTATA às 18h

21/12 – Coral da UFCG às 18h

23/12 – Cantarolando Verbo da Vida às 18h

24/12 – Niely às 16h