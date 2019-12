Com comunidade em obras, famílias são transferidas para novas residências em JP

Nesta terça-feira (10), 45 famílias remanescentes da Comunidade do S, situada na região do Baixo Roger, em João Pessoa, foram realocadas das casas onde moravam para moradias do aluguel social, custeadas pela Prefeitura da Capital.

De acordo com a secretária de Habitação Social (Semhab), Socorro Gadelha [foto], a situação ocorreu dentro da normalidade e sem haver nenhum tipo de conflito com os moradores, que foram transferidos para um novo local.

A Comunidade do S está recebendo obras de infraestrutura e saneamento básico. No local, haverá ainda a construção de áreas de convivência como anfiteatro e playground, mais a construção das 467 unidades habitacionais.