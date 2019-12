Com a presença de governador, Corrida Paraíba pela Paz agita João Pessoa

Solidariedade, aproximação da sociedade com as forças de segurança do estado e estímulo à prática esportiva marcaram a 1ª edição da Corrida Paraíba pela Paz, realizada neste domingo (8), em João Pessoa.

O evento promovido pelo Governo do Estado contou com a participação de cerca de 1.800 corredores e arrecadou mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Hospital Napoleão Laureano.

O governador João Azevêdo acompanhou a largada e a chegada dos atletas, no Centro de Convenções, e enalteceu o espírito solidário dos paraibanos e a importância da integração da população com a segurança pública da Paraíba.

“Esse evento demonstra que a população está atenta ao trabalho promovido pelas forças de segurança e dá uma demonstração de carinho com o Hospital Napoleão Laureano, dando uma contribuição fundamental; é essa a paz que nós queremos e buscamos. Os números da segurança comprovam que a Paraíba é um estado cada vez mais seguro e melhor de se viver e celebramos essa conquista com a Corrida Paraíba pela Paz, que entrará na agenda da programação esportiva. Chegamos ao final do ano marcando um grande ponto na segurança e com a perspectiva de uma Paraíba cada vez mais tranquila”, ressaltou.

O secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, Jean Francisco Nunes, afirmou que a corrida representa um momento de compreensão de todas as ações do segmento para garantir a segurança da população.

“Além de estimular a prática da atividade física, um dos bons objetivos do evento foi garantir uma proximidade cada vez maior das forças de segurança com a nossa sociedade, que precisa conhecer tudo o que as polícias e o Corpo de Bombeiros têm a oferecer. Nós trabalhamos para assegurar segurança e tivemos a oportunidade de apresentar os bons indicadores da Paraíba”, declarou.

O chefe da Casa Militar do Governo, tenente-coronel Anderson Pessoa, agradeceu a participação da população no evento.

“Desde o início do ano, as forças de segurança estão unidas com a mesma intenção de promover a cultura da paz. A Paraíba é destaque nacional na redução de crimes e, por determinação do governador João Azevêdo, realizamos esse brilhante evento em que toda a arrecadação será revertida para o Hospital Napoleão Laureano e estamos todos muitos felizes com o sucesso da corrida”, disse.

A Corrida Paraíba Pela Paz – “A Vida em Primeiro Lugar” também foi marcada pela premiação dos primeiros colocados nos percursos 5 km e 10 km nas categorias feminina e masculina.

Primeiro colocado na prova dos 5 km na categoria masculina, Jonas da Silva, comemorou a conquista. “É uma sensação muito boa e estou muito satisfeito por participar da corrida e colocar o esporte como uma das prioridades da minha vida”, comentou.

A assistente administrativa Tamires Santana, primeira colocada na categoria feminina do percurso de 5 km, disse que valeu a pena a viagem de Guarabira a João Pessoa para participar da corrida.

“É muito prazeroso participar da disputa e realizar metas de reduzir tempo na nossa atividade. Acordei às 3h para estar aqui, peguei a estrada e foi muito compensador obter essa vitória, além de poder ajudar o próximo e semear a cultura da paz”, acrescentou.

Fabiano Joaquim da Silva conquistou a primeira colocação no percurso de 10 km. “Consegui superar alguns obstáculos e estou muito feliz pelo resultado e por ter a condição de ajudar ao próximo porque quando a gente faz o bem, o bem volta para nós”, falou.

O paratleta Gilvan Andrade esbanjou alegria ao participar da competição. “Felicidade é a palavra que define esse momento para mim. A deficiência não nos impede de participar de um momento como esse porque o que vale é lutar, vencer e superar os desafios para ser feliz”, disse.