Colunista detalha operação da PF que envolveu deputado paraibano

O deputado Wilson Santiago (PTB-PB) está entre os alvos da investigação e foi afastado do cargo por determinação do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal.

Foram 13 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva, além de sete ordens de afastamento das funções públicas nas cidades de João Pessoa, Uiraúna e São João do Rio do Peixe e Brasília.

O rol de investigados engloba o prefeito de Uiraúna, João Bosco Nonato Fernandes, quatro assessores de Wilson Santiago e um funcionário da prefeitura, bem como um empresário com nome ainda não confirmado.

A ordem para a operação partiu do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal.

Até o gabinete de Wilson Santiago em Brasília foi vasculhado.

Houve também o bloqueio de bens imóveis dos investigados para ressarcir os cofres públicos dos desvios apurados.

As obras foram contratadas inicialmente por R$ 24.807.032,95 e dizem respeito à construção de um sistema que deve se estender de São José do Rio do Peixe a Uiraúna.

A PF informou que a distribuição de propinas chegou a R$ 1.266.050,67.

Conforme a tipificação, os investigados deverão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa, cujas penas, cumulativamente, passam 20 anos de reclusão.

Historicamente, ‘pés de barro’ significa riquezas que não se sustentam do ponto de vista moral.

A assessoria de Wilson Santiago divulgou nota na qual informa que ele “recebe com respeito e acatamento a decisão do Ministro Celso de Mello”, mas está “absolutamente tranquilo e demonstrará, em momento oportuno, a inexistência de qualquer relação com os fatos investigados”.

A PF revelou ter comprovado 16 entregas de dinheiro em benefício do prefeito de Uiraúna e de Santiago.

Os pagamentos ocorreram diferentes locais de Brasília e da Paraíba.

Em uma dessas entregas, os agentes flagraram o prefeito Bosco colocando na CUECA R$ 25 mil, que seriam destinado a Santiago.

Ele alegou que “a camisa seria curta”. Estava no hotel ‘Vó Ita’ na cidade de Sousa.

Houve entregas também na sede do PTB, em João Pessoa; estacionamento de hotéis e de supermercados em JP; Edifício Holanda, em JP; Gravatá Flat Hotel, em Cajazeiras; Pousada Verde Mar, em JP; Hotel Kubitschek Plaza em Brasília.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza