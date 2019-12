Cia Argonautas leva espetáculo natalino para o Parque da Lagoa neste domingo

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 22 de dezembro de 2019 às 8:21.

Aproveitando o clima do final de ano, a Cia de Teatro Argonautas apresenta neste domingo (22) o espetáculo ‘Um Presente de Natal’, na Praça Pedra do Reino, no Parque da Lagoa, a partir das 16h.

O evento gratuito faz parte da programação do AnimaCentro, iniciativa da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da sua Fundação Cultural (Funjope).

Com direção de Tony Silva, o espetáculo conta a história de crianças de classes sociais diferentes, mas com sonhos parecidos, onde o amor, a amizade e o respeito guiam todos para o verdadeiro espírito natalino. É uma história simples e emocionante, que traz à tona o questionamento da existência do bom velhinho, o Papai Noel.

A montagem deste conto natalino instiga nas crianças os papeis sociais necessários numa sociedade, onde o respeito pelo outro ainda deve prevalecer, e nos adultos, a enorme vontade de voltar a ser criança e de conquistar as coisas doces e simples esquecidas no passado.

Além de ser contado de forma bela, o espetáculo traz o sonho de poder e querer ser um ser humano melhor e mais justo, além disso, a trilha sonora espera aquecer o coração de todos.

AnimaCentro – é um projeto que tem o objetivo de incentivo à cultura, artes cênicas e aos artistas regionais, trazendo espetáculos de dança, teatro, música e exposições. Aberto para o público de todas as idades, com atrações gratuitas, a iniciativa une revitalização e traz ocupação ao Centro da Capital, dando destaque ao Centro Histórico.

O projeto acontece no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Villa Sanhauá, Galeria Casarão 34 e Novo Parque da Bica.