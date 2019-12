Choro com o 1º Troféu Domingão de melhor atriz

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Juliana Paes chorou ao receber o 1º Troféu Domingão na categoria Melhor Atriz, disputado com Grazi Massafera e Alice Wegmann.

“Não ensaiei nenhum discurso porque são tantas surpresas nesse prêmio. É o meu primeiro prêmio. Para ser sucinta, quero agradecer aos meus amigos, a minha família. É uma oportunidade enorme ser artista nesse país. Eu me entrego, gosto muito do que faço, deixo de ver meus filhos, deixo de estar com a minha família, mas amo fazer o que faço.”

A atriz dedicou o prêmio à Grazi e Alice, fez questão de receber o prêmio no palco com elas e lamentou que ainda existam pessoas que tentam criar uma rivalidade entre às mulheres.

“As pessoas acham, já tinha isso na cabeça, se isso acontecesse hoje para mim, queria trazer as meninas que estavam concorrendo comigo. É tanta coisa que a gente vê nas redes sociais, sempre querendo colocar a gente em competição, quem é melhor, quem é mais bonita, isso é um saco.

Parem de querer fazer isso com a gente. Cada uma tem o seu lugar, sua estrela, seu brilho, sua arte, sua verdade. Estou lisonjeada de estar aqui com elas”.

Juliana destacou a importância de Maria da Paz, de A Dona do Pedaço, em sua carreira.

“A Maria da Paz me fez tocar a vida das pessoas. Você não sabe a quantidade de mensagens que recebi de pessoas dizendo que tiveram coragem de retomar a vida no trabalho, tiveram coragem de apostar no talento que tinham de fazer bolo, de fazer um cookie, de fazer uma quentinha pra vender, de tocar a vida das pessoas, é melhor ainda do que tocar o coração das pessoas essa arte”.