Chanceler da Unifacisa recebe Medalha de Mérito Empresarial da ALPB

Da Redação com Ascom. Publicado em 5 de dezembro de 2019 às 18:57.

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) concedeu, nesta quinta-feira (5), a Medalha de Mérito Empresarial José Paiva Gadelha ao empresário Dalton Roberto Benevides Gadelha.

A sessão Solene, proposta pela deputada Camila Toscano, aconteceu no Plenário Deputado José Mariz, e contou com a presença dos deputados Anderson Monteiro, Cabo Gilberto, Cláudio Regis, Eduardo Carneiro, Jutaí Meneses, Raniery Paulino e Trócolli Júnior.

O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, declarou que o poder Legislativo faz justiça ao conceder tão relevante outorga ao empresário Dalton Gadelha. Segundo Galdino, Dalton tem dedicado sua vida a contribuir com a educação, com a cultura e com a saúde da Paraíba.

“Dalton é um empreendedor por natureza, um investidor nato e sempre está buscando fazer investimentos com foco na construção de uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Parabenizo a deputada Camila Toscano pela autoria. A Assembleia faz justiça com essa homenagem”, declarou o presidente.

Médico, educador e empresário, Dalton Gadelha foi homenageado pelo Poder Legislativo pelos serviços que tem prestado e contribuído com o desenvolvimento empresarial da Paraíba.

A deputada Camila Toscano lembrou que a outorga, cuja criação é de sua autoria, tem o objetivo de homenagear empresários, que assim como Dalton, contribuem com a economia, com o desenvolvimento da Paraíba e com a ampliação do conhecimento.

“A Assembleia presta homenagens às pessoas que fazem diferença na Paraíba, que investem no estado e lutam pelo crescimento e desenvolvimento econômico e Dalton é merecedor por tudo que fez e tem feito, principalmente, em Campina Grande”, observou a deputada.

Irmãos do homenageado, o ex-deputado Renato Gadelha e o ex-senador Marcondes Gadelha destacaram o empenho de Dalton em prol da educação no município de Campina Grande.

Os parlamentares lembraram que a preocupação do empresário com a multiplicação de conhecimentos teve origem no próprio seio familiar, quando o patriarca, José Paiva Gadelha, que dá nome à Medalha, formou seus nove filhos priorizando a educação.

“Nosso pai era uma figura múltipla e ele conseguiu cuidar de nove filhos, educar todos e pra nós foi um modelo a ser seguido. Espero que essa imagem refletida nessa medalha venha a ser também uma fonte de inspiração e de bons propósitos para todos aqueles que seguem o caminho da iniciativa privada”, pontuou o ex-senador Marcondes Gadelha.

Natural do município de Sousa, na Paraíba, e formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Dalton Gadelha fundou em 1999 o Centro Universitário Unifacisa, em Campina Grande.

A Unifacisa tem ampliado a cada ano a oferta de cursos baseados na necessidade do mercado e é avaliado como o melhor do Norte-Nordeste.

A instituição compõe um conglomerado de empresas voltadas para a área da educação, cultura, saúde e desenvolvimento social. O homenageado afirmou que não há maior sentimento de felicidade do que ser agraciado através da concessão de uma medalha que recebe o nome de seu pai, o senhor José Paiva Gadelha.

“Os senhores estão proporcionando a mim o instante de maior alegria do qual já desfrutei na minha vida. É um momento de muita felicidade e emoção para mim”, dec larou o empresário.

Dalton Gadelha agradeceu à deputada Camila Toscano pela propositura e aos demais parlamentares pela aprovação de seu nome para a homenagem e acrescentou que a concessão é um reconhecimento ao trabalho que é desenvolvido em Campina Grande.

“Agradeço a deputada Camila Toscano pela generosidade e pela forma como me homenageou e como pinçou meu nome para estar aqui nessa solenidade. Agradeço duplamente pelo fato da comenda do Mérito Empresarial ter o nome do meu e ao mesmo tempo eu ser a primeira pessoa a recebê-la”, acrescentou o homenageado.

Também participaram da solenidade o deputado licenciado Tovar Correia Lima; o ex-deputado Bruno Cunha Lima, o procurador da República, Antônio Edílio; o sub-procurador geral de Justiça Álvaro Gadelha Campos; o secretário de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Diego Tavares; e o juiz federal e professor da Unifacisa, Sérgio Murilo Queiroga, além de familiares e amigos do homenageado.