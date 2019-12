CG e JP tem programação em homenagem à N. Sra. da Conceição e Iemanjá

Será comemorado neste domingo, 08, o dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Campina Grande.

A festa comemora os 250 anos da Catedral que carrega o nome da santa. São esperadas 30 mil pessoas para o festejo.

O domingo será repleto de programação que se inicia às 07h da manhã com a missa dos devotos. Às 10h tem a missa solene da festa, e às 16h, ponto mais alto da programação, a imagem de Nossa Senhora da Conceição vai sair da Catedral em procissão pelas ruas da cidade, até o Parque do Povo.

No local será celebrada uma missa de encerramento pelo Arcebispo Dom Dulcênio de Matos.

Em João Pessoa, a santa também será lembrada e terá programação exclusiva em várias paróquias, especialmente na de Nossa Senhora da Conceição, que fica localizada no bairro do Varadouro, com missa solene e quermesses.

Outra festa também é realizada nesta data na Capital paraibana, desta vez em homenagem à Iemanjá, a Rainha da Água Salgada.

Na praia de Cabo Branco foi montado o tradicional Palácio de Iemanjá, decorado com as cores azul e branco.

O local vai receber centenas de integrantes das religiões africanas.

A festa começa à tarde, com a tradicional caminhada que sai do bairro de Cruz das Armas até à praia. Já no começo da noite, serão realizados os festejos em homenagem à rainha do mar.

*Com informações da TV Cabo Branco