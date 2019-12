Centros de Especialidades Odontológicas realizam mais de 65 mil atendimentos em 2019

Dentro da assistência ofertada em saúde bucal, os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizam à população atendimentos especializados na área de odontologia e estão localizados nos bairros da Torre, Jaguaribe, Cristo e Mangabeira. Em 2019, de janeiro a outubro, os serviços realizaram 65.670 atendimentos.

Nos CEOs são ofertados serviços de odontopediatria, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia, dentística, radiologia, periodontia, estomatologia, serviços de diagnóstico bucal, realização de biópsias e prótese dentária, além do atendimento especializado a pacientes com necessidades especiais na unidade da Torre.

O CEO Torre, que oferta assistência 24h, realizou 36.518 atendimentos. No Centro localizado em Jaguaribe foram realizados 18.835, no do Cristo, 7.141 e no de Mangabeira foram 3.176 atendimentos. Dos serviços prestados, os mais procurados neste ano foram os de endodontia, odontopediatria, realização de raio-x e periodontia.

Para ter acesso aos serviços de saúde bucal da rede municipal de saúde, os usuários devem procurar as unidades de saúde da família (USF). No local, os dentistas examinam clinicamente o usuário e, em caso de detecção de alguma anormalidade, eles são encaminhados para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

Em caso de urgência, o usuário pode procurar diretamente o serviço especializado.

“Nos Centros, dispomos de especialistas que darão seguimento ao diagnóstico e tratamento das diversas patologias e neoplasias, inclusive, encaminhando os pacientes para outros serviços conveniados com a rede municipal”, explica o coordenador dos CEOs, Gerfran Lacerda.

Tânia dos Santos levou a filha Júlia para atendimento no CEO Torre depois de encaminhada pela dentista de sua unidade de saúde de referência.

“Minha filha está com problema no nascimento de alguns dentes e a dentista da unidade pediu que fizéssemos um raio-x para ela avaliar melhor a situação e nos mandou para cá. Fiquei feliz em saber que temos esse serviço pelo SUS e ainda fomos muito bem atendidos. O resultado saiu praticamente na hora”, contou a dona de casa.

Rede de Saúde Bucal – Atualmente, a rede de Saúde Bucal conta com aproximadamente 220 dentistas e auxiliares de saúde bucal, que realizam atendimentos de periodontia (tratamento da gengiva), endodontia (tratamento de canal) cirurgia oral menor, estomatologia/patologia bucal (para diagnosticar lesões malignas), radiologia e prótese total removível, entre outros.

Nas unidades de saúde da família (USF), espalhadas por todo o município, são ofertadas consultas, restaurações, extrações dentárias, remoção de tártaro, dentre outros serviços.

Os cuidados com a saúde bucal também são disponibilizados nos quatro hospitais da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), que contam com dentistas nas unidades de terapia intensiva (UTI), para o cuidado da saúde bucal dos pacientes internados, a fim de controlar infecções orais que possam repercutir na saúde geral.