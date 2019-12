Centenas de ações arquivadas em Brasília. Paraibano é beneficiado

Mais de 900 ações penais de tribunais superiores prescreveram num intervalo de dois anos.

O levantamento é do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso.

830 processos que tramitaram no Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram arquivados por prescrição em dois anos.

No Supremo, foram 116 casos.

Entre os políticos que tiveram casos prescritos estão o ex-presidente José Sarney (MDB) e o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

A informação foi publicada pela coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza e veiculada no paraibaonline.com.br