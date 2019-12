Cenáculo de Fim de Ano da Comunidade Pio X acontece nesta quinta, em Campina

Gustavo Lucena, coordenador do Viver em Cristo, afirmou em entrevista à Rádio Caturité FM, que o Cenáculo de Fim de Ano da Comunidade Pio X tem início nesta quinta-feira (26) na Comunidade São Pio X, na Rua Afonso Pena, em Campina Grande.

Ele citou que o evento terá um tema voltado para o Crescer 2020 que, segundo ele, é a grande referência de evangelização na cidade.

Gustavo destacou que a adesão ao Cenáculo está evoluindo a cada ano e citou que essa é a sétima edição do evento. Ele disse ainda que a proposta do evento de hoje é fazer com que as pessoas entendam que todas as situações ocorrem por intervenção de Deus.

– O fim de ano é um tempo de muitas emoções, especialmente no momento em que nos propomos a avaliar como foi 2019. As pessoas só tem encontrado em Deus as respostas para tantas situações – disse.

A programação do evento começa às 19h.