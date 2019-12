CDL projeta crescimento superior a 5% nas vendas em Campina Grande

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL-CG), Artur Bolinha, falou sobre as projeções de crescimento das vendas no comércio do município no fim deste ano, que é o período em que se comemora o Natal.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local nessa segunda-feira (9), Bolinha destacou que sua expectativa é de que as vendas apresentem um crescimento superior a 5%.

– A projeção que a CDL está fazendo com relação às vendas agora em Campina Grande tem indicativo de crescimento maior que 5%. Esse número é construído a partir de uma série de situações que analisamos, como a queda da inadimplência, capacidade de geração de emprego e os dois últimos meses que antecedem o mês que projeta – disse.

Os setores que devem registrar aumento nas vendas são os de vestuários, calçados, eletroeletrônicos e supermercados.