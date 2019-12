CDL-CG afirma que horário de funcionamento do comércio será estendido neste mês

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, Artur Almeida, afirmou que o horário de funcionamento do comércio central será estendido até as 19h de segunda a sexta e até as 16h aos sábados neste mês de dezembro.

Ele destacou que essa convenção não é uma obrigatoriedade, e cada lojista pode seguir ou não a ampliação do horário de acordo com o que entender.

Bolinha ainda disse, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a extensão não será aplicada nos dias 24 e 31 de dezembro e frisou que nesses dias o comércio central funcionará normalmente até as 18h.