Casos de quedas lideram atendimento no Hospital de Trauma de João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 26 de dezembro de 2019 às 11:29.

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, realizou 314 atendimentos durante a véspera e dia de Natal.

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora da terça-feira (24), até as primeiras horas desta quinta-feira (26). Dos casos registrados, 129 foram considerados graves, além de 28 cirurgias de urgência e emergência realizadas na instituição.

Os casos envolvendo quedas lideraram as entradas nos plantões durante o feriado. No total, 81 pacientes foram atendidos vítimas desse tipo de incidente.

Outros tipos de atendimento que se destacaram foram: moto, com 61 casos, corpo estranho (38), trauma (18), agressão física (10), acidente de automóvel (nove), queimaduras (seis), acidente de bicicleta (cinco), corte (quatro), atropelamento (quatro), arma de fogo (três), arma branca (dois) e choque (um). Os demais atendimentos foram de casos clínicos como: Acidente Vascular Cerebral (14), entre outros.

Durante o feriado, o Hospital de Trauma disponibilizou reforço de toda a equipe assistencial, com médicos, equipe de enfermagem e suporte, incluindo UTIs móveis.

A unidade hospitalar é referência em atendimento de casos de urgência e emergência de média e alta complexidade, tais como: trauma (acidentes e desastres), violência (física e sexual), queimadura, choque e doenças clínicas em suas fases agudas – Acidente Vascular Cerebral (AVC) e hemorragia digestiva.