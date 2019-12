Casos de HIV crescem no Brasil. Saiba onde fazer o teste

Se você teve algum comportamento de risco, sofreu algum acidente ocupacional ou nunca realizou o exame de HIV, faça já o teste. Em qualquer Unidade de Atenção Básica de Saúde situada no estado da Paraíba é possível obter um diagnóstico.

Foi o que afirmou Thaís Matos, diretora-geral do Complexo Hospitalar de Doenças Infecto-Contagiosas Dr. Clementino Fraga, unidade de referência no tratamento da doença e que está formalmente vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.

Com o aumento de casos no país, o tema virou preocupação nacional. Com o objetivo de buscar sensibilizar à população com a prevenção e o tratamento do HIV, da Aids e de outras doenças sexualmente transmissíveis, acontece neste mês a campanha “Dezembro Vermelho”.

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da Aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Não tem cura, mas quanto mais cedo for diagnosticado, mais chance há de controlá-lo.

A especialista reconhece, no entanto, que muitos fatores inibem a busca pelo diagnóstico. Um deles é o sentimento de vergonha.

Com isso, explicou, muitas pessoas só descobrem que tem HIV/Aids quando são internadas nos hospitais por motivos diversos.

Homens jovens, que estão na faixa etária de 20 a 39 anos, héteros. Esse é o grupo mais afetado.

No lançamento nacional da campanha, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou: “É com essa população que precisamos trabalhar prioritariamente”.

No Brasil, o Ministério da Saúde informou que das 900 mil pessoas com HIV, 766 mil foram diagnosticadas, 594 mil fazem tratamento com antirretroviral e 554 mil não transmitem o HIV. Estima-se ainda 135 mil pessoas convivem com o vírus e não sabem.

Nas Paraíba, a especialista informou que sete mil e 132 pessoas estão fazendo o tratamento.

Com informações da Correio FM e da Agência Brasil.