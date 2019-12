Caso Higor Natan: acusados foram condenados entre 19 e 21 anos de prisão

Os três jovens acusados de envolvimento na morte do estudante Higor Natan em outubro de 2014, em João Pessoa, foram condenados a 21, 20 e 19 anos de prisão em regime fechado, após julgamento que aconteceu nesta quarta-feira (18) no 2º Tribunal do Júri da Comarca da capital. Os réus vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe.

Rafael Nunes Monteiro foi considerado o responsável por atirar na vítima, que morreu após dois disparos de arma de fogo. Ele foi condenado a 21 anos de reclusão, enquanto que Francisco José Oliveira foi condenado a 20 anos e Havid José Pereira a 19 anos, todos em condição de regime fechado e em presídio estadual.

O universitário, de 21 anos, morreu no dia 7 de outubro de 2014 após ser baleado duas vezes no momento em que chegava no condomínio em que residia, no bairro dos Bancários, na Zona Sul de João Pessoa.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, pouco depois do assassinato, dois homens em uma motocicleta teriam abordado a vítima e atirado duas vezes contra o jovem. Os tiros atingiram o pescoço do universitário, que morreu no local antes de receber atendimento médico.