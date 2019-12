Casal morre após colidir em veículo em João Pessoa

Após um acidente de trânsito, um casal morreu na tarde dessa segunda-feira (23) no acesso oeste, em João Pessoa.

As vítimas estavam em uma motocicleta. Entretanto, o veículo do casal colidiu na traseira de um carro que estancou na via.

O bombeiros acreditam que o casal vinha em alta velocidade e não conseguiu frear.

O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, mas o teste deu negativo para o consumo de álcool.