Casa da Criança precisa de doação de cestas básicas para não desamparar famílias

Duzentos e sessenta e três. Este é o número de crianças atendidas pela Casa da Criança Dr João Moura em Campina Grande.

Estas são de famílias carentes que, veem na instituição uma forma de garantir uma melhor alimentação, roupas, cuidados para os filhos.

Para não desamparar as famílias durante as férias de final de ano, especialmente no Natal, a instituição entrega cestas básicas que são doadas pela população.

A ação já ocorre há trinta anos.

Saiba como ajudar assistindo o vídeo produzido pela TV Itararé.