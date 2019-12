Cartaxo revela se aceita aliança com Azevêdo em 2020

Após o racha entre o governador da Paraíba João Azevêdo (PSB) e o ex-gestor do estado, Ricardo Coutinho, também filiado ao PSB, muitas são as especulações sobre as alianças feitas nas eleições do próximo ano.

Questionado sobre uma possível união política com o prefeito de João Pessoa (Luciano Cartaxo –PV), o governador disse em entrevista que nada está descartado.

Em resposta, Cartaxo informou que só fala do processo eleitoral em 2020.

– Nó vamos deixar o debate eleitoral, a conjuntura da eleição para 2020. Quando janeiro chegar vamos nos debruçar sobre o processo eleitoral. Eu faço política dialogando e só vou conversar sobre cenário no próximo ano. A gente tem que analisar todos os cenários para saber quem está disposto a lutar pela idade para sairmos com uma candidatura forte e competitiva – frisou.