Cardiologista reforça cuidados que devem ser tomados durante as festas de fim de ano

O cardiologista Bruno Robalinho falou sobre a necessidade de manter a alimentação regrada mesmo no período das festas de fim de ano, tendo em vista que os cuidados com o coração devem ser constantes.

Ele citou que muitas pessoas têm o hábito de interromper a medicação quando vão ingerir bebida alcoólica e destacou que o correto é continuar normalmente com a medicação mesmo durante as festas.

Robalinho declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que as pessoas precisam ter uma atividade física fixa e manter a alimentação regrada durante todo o ano, dando a opção de sair da dieta apenas durante o período de festas.

Ele citou que a elevação do colesterol acarreta riscos, como acidentes vasculares, e reforçou que é preciso que as pessoas equilibrem a alimentação com frutas e legumes e façam exames periódicos para acompanhar suas taxas.

– São muitas confraternizações. Isso constitui um sério fator de risco a nossa saúde. Geralmente existe o pé na jaca, mas o recado que eu tenho é que o mais importante não é o que você faz entre o Natal e o Ano-Novo, mas sim entre o Ano-Novo e o Natal – disse.