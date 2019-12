Cantor e compositor paraibano morre aos 67 anos

Morreu na manhã deste domingo, em João Pessoa, o cantor e compositor Dejinha de Monteiro. Ele tinha 67 anos e estava se recuperando de uma cirurgia de câncer no intestino, com o qual lutava já há algum tempo.

O forrozeiro estava no Hospital Napoleão Laureano, onde tinha realizado o procedimento, chegou a apresentar melhoras, mas o quadro se deteriorou e ele não resistiu.

Até a publicação dessa nota, o corpo permanecia no hospital e ainda não havia informações sobre onde e quando ocorrerão velório e sepultamento.

NOTA

A prefeita do Município de Monteiro, Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega e a secretária de Cultura e Turismo do Município, Christianne Leal vêem de público registrar o mais profundo pesar pela morte do monteirense, músico, compositor e cantor Geneci Bispo Lourenço, carinhosamente conhecido por Dejinha de Monteiro, 67 anos, ao mesmo que tempo que se associam aos seus familiares neste sentimento de perda irreparável.

O falecimento de Dejinha de Monteiro deixa uma lacuna na cultura e na musicalidade nordestina, principalmente no forró autêntico, tão bem representado por ele ao longo de sua trajetória musical.

Fica o nosso registro de toda a dor que neste momento vive a comunidade monteirense.

Monteiro, 22 de dezembro de 2019.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA

Prefeita de Monteiro

CHRISTIANNE LEAL

Secretária de Cultura e Turismo