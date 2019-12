Campina Folia e Carnaval da Paz terão extensa programação em 2020

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas, afirmou que a edição do Campina Folia 2020 irá homenagear o cantor Henrique du Vale e acontece do dia 1 a 18 de fevereiro. Ela comentou que a programação está repleta de grandes artistas, como Netinho e Chiclete com Banana.

– Hoje é um dia de alegria em que lançamos 16 atrações confirmadas para 2020. Trazendo atrações da Bahia, atrações locais e as escolas de samba – apontou.

Rosália frisou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a partir do dia 19 a programação do Carnaval da Paz tem início em Campina Grande, seguindo até o dia 26 de fevereiro com eventos religiosos de todas as crenças. Ela citou que o Carnaval da Paz tem sido um sucesso que atrai milhares de turistas de todo o Brasil.

– No dia 19 de fevereiro iniciamos o Carnaval da Paz, em que Campina Grande inicia esse momento único de paz, recebendo turistas de todo o Brasil vindo em busca de paz e dessa proposta diferenciada – disse.