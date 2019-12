Campanha conscientiza população campinense contra o abandono de animais

Durante o mês de dezembro, várias instituições no Brasil realizam a Campanha Dezembro Verde, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a guarda responsável de animais e diminuição do abandono por parte dos tutores.

Em entrevista concedida a uma emissora de rádio local, a coordenadora do Centro de Zoonoses de Campina Grande, Raquel Batista, comentou a Lei de Crimes Ambientais, que determina punições a condutas lesivas ao meio ambiente.

– No artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98 trata exatamente de um dos pontos do crime de abandono como mutilar e ferir animais. As penas variam de acordo com o desempenho do crime que é cometido, que variam de um mês a um ano de detenção e multa – disse.

Os crimes de maus-tratos de animais, inclusive o abandono, podem ser denunciados para a Polícia Militar (número 190) e a Sesuma (número 3341-0600).

É indicado que o denunciante tenha registros fotográficos ou de vídeo dos atos cometidos pelo infrator.