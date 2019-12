Caminhão tomba no Sertão e revela mercadoria falsificada em fundo falso

Um caminhão tombou na estrada que liga as cidades de São Mamede, na Paraíba, e Poeiras, no Rio Grande do Norte. Ninguém se feriu.

Porém, o que chegou a atenção da Polícia Federal, neste caso, é que os condutores do veículo fugiram e o material que estava, realmente, sendo transportado estava escondido em um fundo falso do caminhão.

Sacos de palha de arroz encobriram pelo menos sete toneladas de cigarros falsificados.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, que investiga o caso, Derly Brasileiro, uma perícia será realizada para saber se o cigarro tem origem estrangeira ou se foi falsificada no Brasil.

As investigações ainda pretendem identificar os condutores do caminhão e os responsáveis pela mercadoria.

O material foi encaminhado para a PF em Patos para ser periciado

*Com informações da TV Cabo Branco.