Câmara de Campina Grande encerra ano legislativo com aprovação de projetos

A Câmara Municipal de Campina Grande encerrou sexta-feira (20) o ano legislativo com um aumento de 33% na produtividade. O acréscimo é referente à produção de projetos de lei, de resolução e requerimento por parte dos 23 vereadores campinenses. Este ano foram produzidas e protocoladas 1.053 matérias a mais que o ano passado.

Somente esse ano, os vereadores produziram 595 projetos de lei. Já projetos de resolução, que são aquelas matérias de competência privativa da Casa, foram 77 durante todo o ano.

O maior número mesmo foi de requerimentos. Durante o ano de 2019 os vereadores produziram 3.573 requerimentos solicitando ações diversas para as áreas de saúde, segurança, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e outras. Foram 802 requerimentos a mais que 2018.

Durante o ano os vereadores se reuniram em sessões ordinárias, para votar projetos e requerimentos e debater os problemas da cidade, 121 vezes. Sessão solenes e especiais foram 52. Foram realizadas ainda 24 sessão extraordinárias e mais 15 audiências públicas para tratar de vários assuntos de interesse coletivo.

“Esses números mostram uma Câmara Municipal ativa, produtiva e trabalhando pelo povo campinense. Mas além do aumento na produtividade, temos vários motivos para comemorar no tocante a nossa gestão, principalmente nas ações voltadas para a transparência pública. E no próximo ano teremos muitas outras novidades”, comemorou a presidente Ivonete Ludgério.

Entre as principais ações da atual gestão, a presidente Ivonete destacou a realização do concurso público com a convocação da maioria dos aprovados; a ampla reforma da parte elétrica do prédio da CMCG; redução de gastos iniciando pelo corte no próprio salário da presidente; redução do recesso parlamentar e regulamentação da lei que limitou o número de assessores por gabinete; recadastramento dos funcionários e implantação do controle de frequência; antecipação do pagamento do 13º salário; transmissão ao vivo dos processos de licitação e outros.