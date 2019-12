Câmara concede título de Cidadão Pessoense a juiz federal

O juiz federal João Bosco Medeiros de Sousa, decano da Justiça Federal na Paraíba e titular da 1ª Vara Federal, recebeu título honorífico de Cidadão Pessoense, nesta sexta-feira (20), em função dos relevantes serviços prestados à cidade de João Pessoa. A honraria, concedida pela Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), atendeu a uma propositura do vereador Lucas de Brito (PV).

Durante a solenidade, o parlamentar destacou os motivos da homenagem.

“O povo é titular do poder, que através do voto, nos dá o direito de, em seu nome, de fazer as leis, fiscalizar o Poder Executivo e também prestar as homenagens devidas a grandes seres humanos que se destacam no exercício de atividades laborais – com é o caso. Presto essa homenagem com muita alegria no coração”, disse Lucas de Brito.

Também presente ao evento, o desembargador federal, Alexandre Luna Freire, lembrou a experiência do homenageado em outras atividades.

“Ele trouxe para a Paraíba as suas contribuições. Também não podia deixar de registrar o lado pessoal que só quem tem a oportunidade de conviver com ele pode ver mais de perto a grandeza do ser humano, seu lado generoso, que está faltando no mundo atualmente”.

Para o secretário geral do Ministério Público da União, Eitel Santiago, o homenageado escolheu uma vocação difícil: ser juiz.

“Por amor a nossa terra e a nossa comunidade, aqui se erradicou. Fico feliz em estar aqui porque, quando encontro Bosco, lembro do meu pai Joacil de Brito Pereira, que adorada conviver com ele. É um grande pai de família e um homem de bem. O recebemos nesta tarde de braços abertos”, reforçou Santiago.

Também estiveram presentes à sessão o juiz federal Emiliano Zapata, o vereador Carlão da Consolação (que secretariou os trabalhos) e outros representantes de entidades.

“Ele é uma pessoa acolhedora. Com sua elegância sabe receber e ouvir as pessoas, independente se está no trato pessoal ou profissional. O magistrado é um profissional da paz, que busca pacificar os conflitos e, no exercício desta missão, o homenageado é um mestre”, acrescentou o procurador da República, José Guilherme Ferraz da Costa.

Emocionado, o juiz federal João Bosco fez um relato de sua vida profissional e de como decidiu ficar em João Pessoa após passar por tantas outras cidades do país.

“Devo à generosidade do povo pessoense, por meio do vereador Lucas de Brito, autor do projeto que me concedeu a honraria. Divido agora a cidadania com minha esposa, meus filhos e netos. Por fim, abraçando os amigos e colegas que vieram prestigiar esta solenidade, quero agradecer, e dizer a Câmara Municipal que eu espero não decepcionar o povo pessoense e dar o melhor de mim, se eu já o procurara fazer, agora com mais responsabilidade ainda”.