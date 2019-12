Cagepa sinaliza possível retirada de água clandestina no Brejo

A população do município de Alagoa Nova, localizada no Brejo paraibano, tem denunciado uma falta de água permanente na cidade.

Em entrevista à rádio Campina FM, nessa quarta-feira, 4, o gerente regional da Cagepa, Lucílio Vieira, negou que haja uma falta de água constante e denunciou uma possível retirada de água clandestina no abastecimento da cidade.

– O município não está sem água, está recebendo o abastecimento. Nós identificamos que houve uma diminuição na vazão de chegada do município. Entre a saída de Lagoa Seca e a chegada de Alagoa Nova, identificamos sensores de vazão, e nós já estamos verificando isso. Estamos supondo que possa existir uma ligação clandestina direto na adutora – afirmou.

O gerente regional explicou que com a possível retirada clandestina, o volume de água do abastecimento da cidade diminuiu.

– A vazão média de chegada para Alagoa Nova é 19 litros por segundo, e ao verificar a vazão, a cidade tem recebido entre 12 e 14 litros, por isso a população tem sentido certa dificuldade no abastecimento da cidade, porém, em nenhum momento o município ficou desabastecido – disse.

Por fim, Lucílio ainda garantiu investigação por parte da polícia, para averiguação das denúncias.

– Nós estamos com três equipes de manutenção e estamos com a polícia para que essas equipes possam adentrar em áreas privadas para poder fazer as verificações na adutora – afirmou.