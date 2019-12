Cagepa altera abastecimento d’água em distrito do Litoral Sul

Com o objetivo de aprimorar os serviços prestados à população de Jacumã, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informa que o fornecimento de água no distrito localizado no município de Conde, no Litoral Sul do Estado, está passando por intermitências devido à substituição de um equipamento no sistema que atende a localidade.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, a partir das 18h da próxima sexta-feira (13).

Até lá, o abastecimento de água em Jacumã funcionará em sistema de rodízio: das 6h às 18h – abastecimento na parte alta, e das 18h às 6h – abastecimento na parte baixa.

Mais informações sobre esse e outros serviços realizados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, que também atende ligações de celular.