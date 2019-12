Capa

Um presidente sem filtro

Em entrevista exclusiva, Jair Bolsonaro faz um balanço de seu primeiro ano de governo, acusa Wilson Witzel de querer destruí-lo no caso Queiroz, diz que um ex-assessor estaria envolvido no plano para assassiná-lo e projeta uma chapa “imbatível” com Sérgio Moro para 2022