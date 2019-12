Bispo Dom Dulcênio: “Não temamos a Luz que veio nos iluminar!”

Da Redação com Pascom. Publicado em 25 de dezembro de 2019 às 19:53.

Refletindo a Liturgia da Palavra da noite desta terça-feira (24), na solenidade do Natal Senhor, Dom Dulcênio, bispo de Campina Grande, exortou os diocesanos, presentes na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a não temer a Luz enviada por Deus para iluminar o mundo, o seu filho Jesus.

O bispo lembrou que ela deseja levar o homem à perfeição, e para que isto aconteça é necessário abrir o coração.

“A Luz, que é Cristo, quer conduzir-nos à perfeição. Para tanto, cabe-nos escancarar o nosso coração, para que esta iluminação forte e agradável extirpe de nós todo o qualquer germe de maldade”, enfatizou.

Dom Dulcênio lembrou que o nascimento de Jesus ensina a todos a viver conforme cristãos verdadeiros.

“O clarão do Menino que hoje nos nasceu, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade”, frisou.

Foto: Pascom/CG – Joaquim Urtiga

Ao final da homilia, ele motivou os presentes a não terem medo de Jesus, encorajando-os a abrirem-se a Ele: “Não temamos a Luz que veio nos iluminar! Abramo-nos à Sua ação e sejamos renovados!”

A cerimônia eucarística, presidida por Dom Dulcênio, foi concelebrada pelo Vigário Geral e Pároco da Catedral, padre Luciano Guedes, e assistência eclesiástica do Diácono Marcelo Eufrásio.