Bandidos invadem apartamento em residencial de Campina e furtam objetos

Na noite dessa terça-feira, 3, por volta das 20h, criminosos arrombaram a porta, invadiram um apartamento e furtaram objetos. De acordo com informações, o fato se deu no Residencial Santa Bárbara, em Campina Grande, no Agreste paraibano.

Na ocasião, o dono da residência, de 38 anos de idade, havia saído, porém, ao retornar, percebeu que criminosos haviam furtado seu aparelho de televisão, perfumes, além do seu celular e documentos.