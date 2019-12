Bandidos assaltam pousada e encontra polícia na saída

Três bandidos deram de cara com a Polícia quando estavam saindo de uma pousada que tinham acabado de assaltar, no município do Conde, no Litoral sul.

Eles tinham roubado dinheiro e objetos do estabelecimento e tentavam fugir no carro da vítima, quando foram surpreendidos pela polícia.

Houve troca de tiros e um dos bandidos ficou ferido na barriga. Já os outros conseguiram fugir.