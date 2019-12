Bandidos assaltam carro dos Correios em Campina Grande e levam encomendas

Um entregador de encomenda dos Correios foi alvo de uma ação criminosa nessa terça-feira (10), durante as entregas no bairro das Malvinas, em Campina Grande, município do Agreste paraibano.

De acordo com informações policiais, o profissional estava em horário de expediente quando foi surpreendido por dois bandidos em uma moto e armados.

Após anunciarem o assalto, os criminosos renderam a vítima e fugiram de lá levando diversos itens que estavam no carro dos Correios.