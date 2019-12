Bancada de Oposição emite nota em repúdio às declarações de Azevedo em Guarabira

A bancada de Oposição na Assembleia Legislativa não ficou nada satisfeita com atitude do governador João Azevedo, que nessa sexta-feira (13), durante a entrega de várias ações na região do Brejo paraibano externou a sua indignação pela não votação da reforma previdenciária do Estado por conta de “meia dúzia de malandros” no Poder Legislativo.

Como estava no município de Guarabira, terra natal de Raniery Paulino e da deputada Camila Toscano (PSDB), que também é contra a votação da reforma da forma como está, embora não citando o nome do deputado, que impetrou o mandado de segurança barrando a votação da matéria, disse que Paulino era um dos “malandros”.

Em nota, a oposição afirmou que o governador foi grosseiro e desrespeitoso pelo fato dos deputados ‘defenderem e se posicionarem a favor do amplo e democrático debate em relação ao Projeto de Lei que trata da reforma da Previdência estadual’. A bancada promete não recuar.

Confira a Nota

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) repudia as declarações feitas pelo governador João Azevedo (PSB), nesta sexta-feira (13), em Guarabira.

O gestor estadual chamou os parlamentares de “meia dúzia de malandros” que usam da “hipocrisia e demagogia” para obter vantagens para as eleições de 2020, pelo fato dos deputados defenderem e se posicionarem a favor do amplo e democrático debate em relação ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 12/2019, que dispõe sobre a reforma da previdência estadual.

A oposição reafirma o seu compromisso na defesa dos interesses da população paraibana e destaca que ataques grosseiros e desrespeitosos, de quem deveria assumir postura de estadista, não vão fazer com que recuem. Ressaltam que o governador precisa e deve respeitar a independência dos poderes.

Os parlamentares ainda destacam que possuem mandatos eletivos e carregam a responsabilidade de dar voz a todos os seguimentos. Por fim, lembram que a Assembleia é a Casa do Povo e não pode se furtar de defender os interesses dos paraibanos.