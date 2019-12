Azevêdo avalia a nota divulgada pelo PSB: “Mais um ato raivoso”

A saída do governador João Azevêdo do PSB movimentou o cenário político paraibano no dia de ontem, terça-feira (3), e os comentários foram os mais diversos possíveis, assim como a reação do próprio partido, que em seguida lançou uma nota contra o ato de Azevêdo.

O governador comentou a nota com a imprensa e disse que o povo da Paraíba jamais viu uma atitude sua que fosse em direção contrária ao PSB, quando a recíproca não foi verdadeira, a começar pela dissolução da direção estadual.

“É mais um ato raivoso que sai. As coisas não são dessa forma. O povo da Paraíba sabe que durante todo esse ano nunca houve uma atitude minha assim. As pessoas têm que explicar por que fizeram a dissolução da executiva e do diretório, mas isso são águas passadas. A vida segue e nós vamos buscar uma outra agremiação partidária”, ressaltou.

Indagado qual a legenda em que iria encontrar a democracia mencionada por ele em nota ao se desfiliar do PSB, o governador respondeu que tinha indicações, mas está ainda buscando se identificar com um espaço no qual se tenha uma discussão mais democrática.

Azevêdo negou ainda que haja uma programação para promover exonerações na equipe e descartou a necessidade de acomodar “aliados fiéis”. Ele disse que as mudanças sempre ocorrerão e isso é uma coisa que não tem prazo.

“Vai existir sempre modificações quando eu achar necessário ou quando alguém por vontade própria deixa o governo. Não vai ter essa coisa de reforma para acomodar aliados. As pessoas têm que estar no governo para contribuir, colaborar e ter responsabilidade com o povo da Paraíba. Se não tiver com esse foco, está fora do governo”, salientou.