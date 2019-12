Auditoria faz reduzir número de beneficiários do Programa Bolsa Família

O coordenador municipal do Cadastro Único e do Bolsa Família em Campina Grande, Rubens Nascimento, falou sobre o Programa Bolsa Família, que é direcionado às famílias em situação de pobreza no Brasil.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, Rubens falou que com a auditoria feita no programa houve uma redução no número de beneficiários no município.

– Temos percebido um quantitativo decrescente na cidade de Campina Grande. Tem algumas leituras necessariamente a serem feitas. A primeira delas é autonomia financeira, a melhoria na condição de vida desse usuário, nas possibilidades de empregos formais ou mesmo nas iniciativas familiares de se agruparem em rendas autônomas. Outra também é uma auditoria mais rigorosa na perspectiva de identificar famílias que recebiam indevidamente – disse.

Por fim, Rubens ressaltou que atualmente 24.500 famílias são beneficiadas com o programa Bolsa Família na cidade. Em 2014, aproximadamente 34 mil famílias recebiam o benefício.