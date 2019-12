Audiência pública no MPPB vai discutir violência contra a mulher

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) vai participar, nesta sexta-feira (6/12), da audiência pública sobre violência contra a mulher que será promovida no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, às 9h.

A audiência pública será realizada no ‘Dia do Laço Branco’, em que homens manifestam seu apoio à luta pelo fim da violência contra as mulheres.

O evento integra a programação da campanha ’16 Dias de Ativismo’, que foi idealizada pelo Núcleo de Gênero do MPPB, com o apoio do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PB), secretarias de Estado da Mulher (Semdh) e da Segurança e Defesa Social (Seds), das prefeituras de João Pessoa e Campina Grande e outros parceiros que formam a Rede Estadual de Atenção às Mulheres em Situação de Violência (Reamcav).

Participarão da audiência as promotoras de Justiça Caroline Freire, Ismânia Pessoa e Rosane Araújo, que integram o Núcleo de Gênero do MPPB, coordenador pelo procurador de Justiça Valberto Lira.

Rosane, que é a titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da Capital destacou que a audiência visa dar visibilidade à campanha, cuja pauta é global e encampada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“O objetivo do evento é debater a violência contra a mulher em todas as suas formas de manifestações: doméstica, sexual, institucional etc e discutir a desigualdade de gênero, em que a mulher ainda é sub-representada em órgãos e instituições, inclusive. Ainda vivemos numa sociedade patriarcal, hierarquizada, com primazia do masculino, inclusive na linguagem”, lamentou.

Além da audiência pública, também estão previstas para o período da noite blitze educativas em bares e estabelecimentos congêneres, em João Pessoa.

A campanha

A campanha ’16 Dias de Ativismo’ tem como objetivo a promoção de uma série de eventos e ações pelo fim da violência contra a mulher, no Estado. Está sendo realizada desde o último dia 25, por órgãos que integram a rede de proteção da mulher.

Na programação constam panfletagens em municípios da Paraíba, sarau poético, reuniões com o Movimento de Mulheres da Paraíba e com lideranças religiosas, caminhada, blitzen educativas em bares e boates para tratar do assunto e campanha em condomínios residenciais, além de audiência pública, no Dia do Laço Branco, 6 de dezembro, às 9h30, na Assembleia Legislativa.

A campanha também será realizada, durante todo o período, nas redes sociais, com a divulgação dos serviços de disque-denúncias 123, 180, 190 e 197.

Próximos eventos

– 08/12: Caminhada Global da ONU e panfletagem;

– 10/12: das 8h às 12h, no auditório da Sinduscon, lançamento da campanha “Violência contra a Mulher, aqui não”, para condomínios residenciais.