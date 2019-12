Audiência discute liberação de autosserviço em postos de combustíveis

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados discute na próxima terça-feira (10) propostas que regulamentam o funcionamento de bombas de autosserviço – operadas pelo próprio consumidor – nos postos de abastecimento de combustíveis (PLs 2302/19, 2792/19, 3864/19 e 4916/19).

O debate foi sugerido pelo relator dos projetos, deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA).

Quem é a favor das bombas de autosserviço afirma que a iniciativa pode reduzir os custos. Quem é contra questiona a segurança para trabalhadores e clientes.

“Pretendo ouvir os atores envolvidos no tema para melhor conhecer os benefícios e impactos que a aprovação desses projetos trarão para o consumidor, com ou sem redução do preço do combustível, bem como a segurança no ambiente de abastecimento”, afirma Daniel Almeida.

Debatedores

Foram convidados para a audiência, entre outros:

– o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Trados;

– o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Carlos Silva;

– o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Joel Krüger; e

– o presidente da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Fenepospetro), Eusebio Luis Pinto Neto.

Confira a lista completa de convidados

Participação popular

O debate será realizado no plenário 12, a partir das 10 horas.

Quem quiser poderá participar do evento pela internet. Clique no banner abaixo e envie perguntas, comentário, críticas e sugestões aos deputados e convidados.