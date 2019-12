Atriz da Globo revela que não toma banho todos os dias na Europa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz e apresentadora Luana Piovani, 43, disse nesta segunda-feira (2) que está muito frio em Lisboa, onde mora com os três filhos, e que com as temperaturas baixas, ela até tenta, mas tem dias que não toma banho.

“Eu tento tomar banho todos os dias, mas, às vezes, digo: ‘Ah, hoje vou ficar aqui bem quietinha. Nem suei’. Não é? Aquela frasezinha clássica”, afirmou em vídeo publicado no Stories do seu Instagram.

Antes, ela disse que com o frio “não precisa tomar banho todos os dias, não”. “Pode me chamar de suja, tá? Também não estou me importando, não, graças a Deus ninguém paga as minhas contas. Pode me chamar de suja, de fedida, o que quiser. Eu sei exatamente o que sou, porque tenho um espelho maravilhoso em casa”, falou.

A atriz e apresentadora também comentou que passar o Natal em Lisboa, no inverno europeu, será uma nova experiência para ela e para os filhos. Na semana passada, Piovani já tinha dito que esta será a primeira vez que os filhos vão passar as festas de fim de ano longe do pai, o surfista Pedro Scooby, 31.

A atriz abordou o assunto em uma publicação no seu Instagram, em que citou uma frase da psicanalista Regina Navarro Lins e falou sobre “reeditar a tristeza”.

No mesmo post, ela também falou sobre a viagem que fez para Israel com o namorado Ofek Malka, 23, e disse que, apesar de ter de se despedir do amado, está feliz por poder passar as festas de fim de ano com ele. Afirmou ainda que será bom passar um Natal sem a sensação de estar sozinha -sentimento que ela diz ter experimentado quando estava casada com Scooby.

“Primeiro Natal dos pintinhos [como ela se refere aos filhos] sem o pai deles, porém, já que é para reeditar a tristeza, bora logo mudar o script: despedir do namorado emocionada, mas feliz, afinal a escolha é estar junto logo logo de novo e ter um Natal sem a frustrante sensação de estar sozinha, casada”, escreveu.

A atriz e Scooby anunciaram o fim do relacionamento em março após oito anos juntos. Depois da separação, os dois já se envolveram em algumas polêmicas. O surfista teve um breve relacionamento com Anitta. Na época, Piovani chegou a trocar farpas com o ex nas redes sociais, o acusando de não ser presente na relação com os filhos.

Recentemente, Scooby assumiu o namoro com a modelo Cíntia Dicker.