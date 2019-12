Ator da Globo Tarcísio Meira: “O fim está chegando para mim”

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator Tarcísio Meira, 84, fez um desabafo ao falar sobre morte. O artista ficou 11 dias internado por conta de uma pneumonia. À revista Veja, disse que a morte o assusta.

“Me assusta. Ninguém gosta de pensar que o fim está chegando. Mas ele está chegando para mim. É triste também lidar com a perda dos amigos”, comentou ele. “A esta altura da vida, muitos colegas da minha idade se foram. Daqui a pouco, vou eu. Talvez eu deixe um vazio nas pessoas”, completou.

Tarcísio conta que teve de passar seu último aniversário, em outubro, em uma cama de hospital.

“Fiquei com uma pneumonia braba, e tivemos de adiar a estreia [de sua peça em cartaz, ‘O Camareiro’, em SP] em duas semanas. Ganhei festinha, bolo, os médicos e os enfermeiros cantaram ‘Parabéns’ para mim”, relembra.

O ator também lamentou estar fora da TV, assim como a sua mulher, a atriz Glória Menezes, 85. O último trabalho dele foi em 2018, em “Orgulho e Paixão”, enquanto o de Glória foi em 2015 com “Totalmente Demais”.

“Os autores não acreditam que existam velhos na família brasileira, nem que eles tenham papel relevante. Sabe como é, são jovens autores, que se preocupam com os jovens. O que eles deveriam saber é que hoje são as pessoas de idade que passam mais tempo na frente da televisão assistindo às novelas. E essas pessoas sempre acompanharam minha carreira e a da Glória”, finalizou o artista, que ainda confidenciou que os seus respectivos contratos com a Globo acabam em breve.