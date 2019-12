Ativista cultural destaca programação do Natal de Jesus em Campina Grande

A professora e ativista cultural Eneida Agra Maracajá afirmou que o Natal de Jesus terá uma programação de três dias durante este mês, tendo início nesta segunda-feira (9), com o encerramento do Cineclube do professor Romero Azevedo, que vai apresentar filmes com a temática do Natal.

Ela destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a programação segue nos dias 12, com sarau poético e no dia 18, quando as crianças que fazem parte do projeto Tamanquinho das Artes irão se apresentar.

Eneida declarou que o Festival de Inverno de Campina Grande resiste há 44 anos mesmo com todas as dificuldades que afetam a cultura no Brasil e citou que a cidade deve se orgulhar disso.

Ela ainda disse que as portas do Memorial Severino Cabral estão abertas para que a população prestigie o Natal de Jesus.

– A programação envolve as crianças do projeto Tamanquinho das Artes e dos outros projetos. São três dias e é uma programação gratuita, não tem nada com pagamento. É o que a gente pode fazer diante das dificuldades. Campina Grande deve ter orgulho de ser detentora de um festival – Festival de Inverno – com essa longevidade – disse.