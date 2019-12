Associação Comercial de Campina Grande chega aos 93 anos pensando no futuro

Completando 93 anos de fundação, a Associação Comercial de Campina Grande é considerada pelos membros a ‘caixa de ressonância’ da sociedade campinense.

Durante entrevista à Rádio Campina FM, o presidente da ACCG, Marcos Procópio falou sobre a importância da entidade não só no sentido econômico, mas nos mais variados possíveis.

– A Associação Comercial ao longo de sua história, tem dentro de seu corpo pessoas que dedicam o seu tempo, gratuitamente, participando na solução de diversos problemas da cidade, como abastecimento de água, câmaras setoriais relacionadas à saúde, transporte, segurança. Toda a dinâmica da cidade que influi para seu funcionamento e para o retorno que ela espera. Muitas vezes a ACCG está servindo como caixa de ressonância das demandas da população, mas também dos membros que a compõe no sentido de trazer uma Campina cada vez melhor e um ambiente cada vez mais próspero – disse.

Procópio disse que a Associação Comercial de Campina Grande carrega marcas de luta e resistência e lembrou um fato que remete ao passado da entidade e suas ações;

– A Associação fez com que os membros da sociedade campinense em 1926 fossem ao embate para defender a cidade sobre um imposto que foi criado única e exclusivamente para Campina Grande. Na época, o presidente do estado, criou um imposto para desestimular a criação de empreendimentos aqui. Então a sociedade se reuniu e começou a combater esse tipo de anomalia – contou.

Do passado para o presente, a marca que a atual gestão quer deixar é a de manter uma comunicação efetiva com a sociedade e garantir a transição para o futuro.

– O papel da entidade muitas vezes se confunde com a história da cidade e, não só no tempo dela, mas em todas as ações que tem desenvolvido ao longo do tempo. Com certeza a marca da gestão seria esse tipo de comunicação e trabalho para trazer a Associação para o futuro e, então, fazer esse tipo de transição. Isso é algo importante e espero que daqui a 50 anos estejam falando sobre ela – ressaltou.