As polêmicas que marcaram em 2019 o dono do SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Silvio Santos é a maior representação de que, quem é dono, pode tudo. No comando de seu Programa do SBT, o dono da emissora coleciona gafes e polêmicas todos os anos e parece não se importar com as críticas contundentes que recebe nas redes sociais.

No aniversário de 89 anos do apresentador, nesta quarta-feira (12), relembre as principais polêmicas envolvendo Silvio Santos em 2019.

Ganha quem eu quero

A mais recente das decisões controversas de Silvio Santos foi em uma competição de calouros no programa deste domingo (8). No quadro ‘Quem Você Tira’, quatro cantoras foram avaliadas pelo auditório, a quem caberia escolher a favorita. Silvio decidiu, contudo, ignorar a votação popular.

Na votação do auditório, Jennyfer Oliver foi a melhor intérprete da música “Caneta Azul”, com 84 votos. A concorrente Bia Morais ficou com 8, Juliani, com 5 e Pamela Yuri, com 3.

Silvio elegeu vencedora Juliani, e deu a ela R$ 500 a mais, além dos R$ 500 já entregue às quatro moças. “Eu é que vou escolher agora quem vai ganhar mais quinhentos”, explicou ele no ar. “Se eu estivesse na minha casa vendo o programa, depois que ouvi essa música Caneta Azul, na minha opinião, a melhor intérprete é a Juliani. Você ganhou! Você é muito bonita, canta bem e ganhou mais quinhentos”, continuou.

O que chamou a atenção dos internautas e fez a questão ser um dos assuntos mais comentados da internet no dia seguinte é que Oliver era a única mulher negra no grupo de quatro calouras. Não demorou para internautas acusarem o apresentador de racismo.

Saudação nazista

O apresentador foi criticado após fazer uma saudação nazista em seu programa do dia 3 de dezembro. A polêmica aconteceu quando Silvio, que é filho de judeus, promoveu um jogo de perguntas e respostas com a plateia de seu programa, no qual uma das questões era “Como se chama o pai de Adolf Hitler?”. Neste momento, ele usou a saudação nazista.

As críticas vieram não apenas dos internautas, mas de entidades como a Federação Israelita do Estado de São Paulo.

Miss infantil

No dia 22 de setembro, o apresentador promoveu um concurso infantil de beleza em seu programa, em que meninas de 7 a 10 anos vestindo maiôs eram avaliadas por seus atributos físicos. O apresentador convidava a plateia a escolher quem tinha “as pernas mais bonitas” e “o colo mais bonito”.

O quadro inspirou não só duras críticas nas redes sociais, como também um inquérito do Ministério Público do Trabalho em São Paulo e da Promotoria de Justiça de Osasco para investigar se houve violação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Misógino é elogio

Uma advogada que não teve o nome divulgado enviou uma carta crítica a Silvio Santos, e o apresentador resolveu ler o seu conteúdo ao vivo, durante o quadro Jogo dos Pontinhos, exibido no dia 15 de setembro.

Na carta, a advogada chama o dono da emissora de misógino e diz que ele “pratica um desserviço ao tratar a mulher como um objeto”.

O apresentador respondeu com ironia. “Não sei o que quer dizer misógino, mas é um nome bonito. Eu sou misógino! Gostei”, diz Silvio Santos, que em seguida aponta a apresentadora Livia Andrade como culpada pela carta.

A modelo, que faz parte do programa, retrucou: “O corpo é meu e a roupa é minha, eu faço o que eu quiser. Nós temos direitos iguais, porque eu pego no seu peitinho e você olhou o meu. Entrei na brincadeira, e eu decido quem pega e quem não pega nos meus peitos e você, Sisi, pode pegar nos meus peitos murchos!”, disse Andrade.

Pinto pequeno

No quadro Jogo das Três Pistas exibido em 1º de setembro, Silvio Santos convocou o apresentador da Record Marcos Mion para participar. Mion precisava adivinhar uma palavra específica tendo apenas três dicas. As pistas eram “tem na granja”, “japonês tem muito pequeno” e “vira galo”, o que sugeriria como resposta a palavra “pinto”.

O cantor Tiago Abravanel, neto de Silvio e que dividia com ele o palco, questionou o apresentador. “Você já viu para saber se é pequeno?”. Silvio despistou o assunto respondendo que sim, “na granja”.

Pinto grande

No dia 28 de julho, mais um dos comentários de duplo sentido (e gosto duvidoso) de Silvio Santos foi alvo de críticas nas redes sociais.

O apresentador Dudu Camargo participou do Jogo das 3 Pistas ao lado do colega de emissora Marcão do Povo. Em uma série de brincadeiras, Silvio comentou o fato de Marcão conversar todas as manhãs com uma galinha no programa Primeiro Impacto.

“Ele fala com a galinha, você não fala com ninguém”, começou. “Já me disseram que você não gosta de galinha, gosta mais de pinto”, emendou o comandante. Dudu levou na esportiva. “Podemos comprar um pinto e esperar crescer até virar um galo”, disse o jovem.

Na sequência, Silvio Santos continuou no comentário para tentar atiçar o menino. “Ninguém tem culpa de você gostar de pinto grande, não de pinto pequeno”, disse.

Mais uma vez, Dudu levou na esportiva. Marcão do Povo não se intrometeu.

Morte de Danilo Gentili

Outra estrela da casa, o apresentador e humorista Danilo Gentili, foi alvo de Silvio Santos neste ano. Na apresentação do 61ª edição do Troféu Imprensa, em 28 de abril, Silvio citou Gentili ao lembrar os artistas que são homenageados ou premiados, mas não comparecem para buscar o troféu.

“Virou estrela. Agora é assim, diz que está com pneumonia. Eu não acredito. Só porque ganha da Globo faz assim agora. Tomara que morra”, disse o apresentador em tom de brincadeira.

Mais tarde, Gentili apareceu na cerimônia e foi recebido por Silvio: “Mesmo hospitalizado ele fez um esforço e veio até aqui”.